В АСИ сообщили, что президент РФ поддержал проекты топ-10 форума "Сильные идеи"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Все проекты, вошедшие в топ-10 форума "Сильные идеи для нового времени", поддержаны президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила в интервью ТАСС гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Топ-10 отбирает экспертный совет Агентства стратегических инициатив, который возглавляет председатель ВЭБ.РФ Игорь Иванович Шувалов. В первую очередь, оценивается соответствие проекта долгосрочным стратегическим целям государства, состав команды, ресурсы, которые нужны для реализации. <…> Все проекты были поддержаны президентом России", - сказала она.

Чупшева отметила, что в число одобренных проектов вошла инициатива по оказанию помощи тем, кто разделяет традиционные ценности и готов переехать в Россию из других стран. Также в топ-10 вошел проект по формированию привычек здорового образа жизни, в рамках которого предлагается создать федеральную систему мотивации, поощрять за занятия спортом, за приобщение к здоровому образу жизни своей семьи. Экспертами также выделены проекты, нацеленные на помощь матерям с новорожденными детьми и на поддержку военнослужащих, создание возможностей для их дальнейшего профессионального развития после завершения службы. По образовательному треку в топ-10 вошли проекты, связанные с повышением уровня практической подготовки школьников и созданием центров подготовки высококвалифицированных специалистов для стран ЕАЭС и БРИКС+.

Форум "Сильные идеи для нового времени" проходил в Москве в Центре международной торговли 19-20 февраля. Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатором - ВЭБ.РФ. ТАСС выступил генеральным информационным партнером форума.