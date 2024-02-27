В Норильске открыли дорогу до аэропорта, закрытую из-за непогоды

Также на Таймыре для всех видов транспорта открыли автодорогу Дудинка - Алыкель

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Автодорога от Норильска до аэропорта Алыкель, закрытая для всех видов транспорта из-за метели, открыта. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального МЧС.

"С 19:00 (15:00 мск) автодорога Норильск - Кайеркан-Алыкель открыта для проезда всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

По данным главка регионального МЧС, также для всех видов транспорта на Таймыре открыта автодорога Дудинка - Алыкель.

Синоптики Среднесибирского УГМС 27 февраля на севере Красноярского края отмечали сильный ветер с порывали до 30 м/с и метель. Непогода стала причиной закрытия нескольких дорог на Таймере.

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска на севере Красноярского края.