Заседание ЦИК началось с минуты молчания в память о Лебедеве

Председатель Верховного суда умер 23 февраля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Члены Центризбиркома почтили минутой молчания память председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

Почтить память Лебедева предложила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, открывая заседание. "Светлая ему память, действительно, выдающийся правовед, фактически основатель современной судебной системы, очень много сделал для того, чтобы миллионы людей могли защищать свои права", - сказала Памфилова.

Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. В медицинских службах уточняли, что причиной его смерти стала болезнь. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986 году возглавил Московский городской суд, а в 1989 году - Верховный суд России.

Лебедев будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище.