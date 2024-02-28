Володин и депутаты Госдумы пришли на церемонию прощания с председателем Верховного суда

Церемония прощания прошла в Москве в Колонном зале Дома Союзов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты палаты приняли участие в церемонии прощания с главой Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщает пресс-служба Думы.

Церемония прощания прошла в Москве в Колонном зале Дома Союзов.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, лидеры фракций и депутаты приняли участие в церемонии прощания с председателем Верховного Суда РФ Вячеславом Лебедевым, которая прошла в Москве в Колонном зале Дома Союзов", - отметили в пресс-службе.

По словам Володина, Лебедев многое сделал для создания российского правосудия и развития современной независимой судебной системы, пользовался большим уважением юридического сообщества страны. "Его отличали высочайший профессионализм, трудолюбие и ответственное отношение к делу", - добавил председатель Госдумы.

Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. В медицинских службах уточняли, что причиной его смерти стала болезнь. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986 году возглавил Московский городской суд, а в 1989-м - Верховный суд России.

Лебедев будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище.