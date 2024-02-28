28 февраля, 09:07,
обновлено 28 февраля, 09:18
Выборы президента России - 2024

Проголосовать досрочно на выборах президента России можно будет в 45 странах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Проголосовать досрочно на выборах президента РФ с 1 марта можно будет в 45 странах на 67 избирательных участках. Об этом сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев.

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"Всего организация досрочного голосования планируется в 45 странах на 67 избирательных участках", - сказал он на заседании ЦИК.

С 1 марта досрочно смогут проголосовать избиратели, проживающие за рубежом. Выборы главы государства в России назначены на 17 марта 2024 г. Основное голосование на выборах пройдет в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта.

  

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