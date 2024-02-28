На Украине предъявили обвинение еще одному митрополиту канонической УПЦ

Митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий отметил, что поводом для возбуждения дела стала размещенная на видеохостинге YouTube 21 октября 2023 года проповедь, в которой он говорил о притеснении канонической церкви на Украине

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Митрополит Сумской и Ахтырский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Евлогий сообщил, что правоохранительные органы Украины возбудили против него уголовное дело из-за проповеди.

"Против меня было выдвинуто обвинение", - написал Евлогий в обращении к пастве, которое опубликовал Telegram-канал УПЦ.

Поводом для возбуждения дела стала, по словам церковного иерарха, его размещенная на видеохостинге YouTube 21 октября 2023 года проповедь, в которой он говорил о притеснении канонической церкви на Украине.

Комментария правоохранительных органов Украины пока не поступало.

Власти Украины проводят политику по активному вытеснению канонической УПЦ. Против многих ее священнослужителей под различными предлогами возбуждают уголовные дела. В основном для предъявления обвинений используют статьи об оправдании действий РФ и о разжигании межрелигиозной розни. По последним данным, с февраля 2023 года против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено более 60 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны.

При этом поощряется переход религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.