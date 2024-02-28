Патриарх Кирилл назвал Вячеслава Лебедева "настоящим судьей" и верующим человеком

По словам предстоятеля РПЦ, Лебедев был способен понимать других людей и сохранять добрые чувства к собеседникам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев был высоким профессионалом и православным верующим человеком, никогда не стеснявшимся говорить о своих религиозных убеждениях. Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом чина отпевания Лебедева в Храме Христа Спасителя.

"Вячеслав Михайлович был очень скромен в общении, сдержан на слова и одновременно он был высоким профессионалом, обладавшим обширными знаниями. <…> Он был человеком верующим, православным. Занимая столь высокий пост, он никогда не демонстрировал свою религиозность, но никогда от нее и не отказывался. И это тоже замечательное качество", - сказал патриарх, слова которого приводятся на сайте Русской православной церкви.

По его словам, Лебедев был способен понимать других людей и сохранять добрые чувства к собеседникам, "даже когда требовалось использовать более жесткий язык". Глава Верховного суда "умел даже жесткие слова облечь в ту форму, которая минимально ранила собеседника", отметил патриарх.

"Он был настоящим судьей, и не только во время судебных заседаний - он не оставлял этой высокой ответственности и во время личного общения с окружающими. Часто беседуя с Вячеславом Михайловичем, я вынес для себя именно такое понимание его личности и всегда радовался возможности нашего общения", - добавил предстоятель РПЦ.

По информации пресс-службы патриарха, среди молившихся в храме были родные и близкие Лебедева, и.о. председателя Верховного суда РФ Петр Серков, судьи и работники аппарата Верховного суда РФ, делегации Верховных судов из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии. Отпевание прошло без участия представителей СМИ.

Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни из-за тяжелой болезни. Он стал председателем Верховного суда России в июле 1989 года. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.