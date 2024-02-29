Путин: все подлежащие сортировке твердые отходы необходимо сортировать к 2030 году

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Все твердые отходы, которые подлежат сортировке, необходимо сортировать к 2030 году, а не менее четверти таких отходов необходимо использовать вторично. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства напомнил, что в РФ с нуля создана современная отрасль обращения с отходами, а для их обработки и утилизации построены 250 предприятий. "Задача к 2030 году сортировать все твердые отходы и не менее четверти использовать вторично", - сказал президент.