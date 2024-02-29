Петербург уже внедряет новый формат взаимодействия промышленности и образования

Глава города Александр Беглов сообщил, в частности, о планах по созданию новых колледжей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Новый формат взаимодействия производственной сферы и образования в Санкт-Петербурге уже внедряется, это будет способствовать реализации нового нацпроекта "Кадры", о котором сказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя послание президента.

"Город активно работает по программе "Профессионалитет", о которой говорил президент России. Она объединяет ресурсы предприятий, колледжей, города и федерального центра в рамках образовательно-производственных кластеров. В Петербурге мы активно внедряем новый формат взаимодействия производственной сферы и образования, 300 предприятий и 40 колледжей Петербурга уже объединены в одну структуру. Сейчас в учреждениях среднего профессионального образования проходят обучение более 118 тыс. студентов", - привела пресс-служба городской администрации слова Беглова.

Губернатор сообщил также о планах по созданию новых колледжей. По его словам, в Петербурге создана единая система профориентации молодежи, в которую включен ряд цифровых сервисов, действует проект "Петербург заводской" по привлечению кадров в промышленность.

В послании Федеральному собранию президент заявил о запуске в России нового нацпроекта "Кадры", который будет направлен на то, чтобы подростки в будущем стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. Он отметил, что нужно укрепить связку всех уровней образования - от школы до вуза: они должны работать в единой логике, на общий результат. И в этом процессе важно участие будущих работодателей.

Социальные вопросы

Комментируя послание президента, губернатор Петербурга также отметил, что в городе налажена система социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В каждом районе Петербурга действуют информационные пункты, где можно получить подробную информацию о всех мерах поддержки.

С семьями участников СВО работают 770 социальных кураторов, которые помогают в разрешении различных жизненных проблем, включая устройство ребенка в детский сад без очереди, содействие в трудоустройстве взрослых членов семьи или организация помощи социальных участковых родителям военнослужащего. Налажена система психологической и юридической помощи. В городе отработаны вопросы обеспечения социально-медицинской реабилитации. Предусмотрено адресное решение вопросов семьи, в том числе с привлечением добровольцев.

Беглов также отметил, что приоритетными направлениями социальной политики правительства Петербурга на ближайшие годы будет охрана материнства и детства, укрепление института семьи, создание условий для роста рождаемости. Эти цели будут отражены в новом нацпроекте "Семья", о котором также объявил президент в послании.