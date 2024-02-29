Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи со смертью Николая Рыжкова

Ильхам Алиев отметил заслуженный авторитет политического деятеля на всем постсоветском пространстве

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи со смертью председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова. Азербайджанский лидер отметил заслуженный авторитет политического деятеля на всем постсоветском пространстве.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Николая Ивановича Рыжкова. Весь жизненный путь, высокая государственная и общественно-политическая деятельность Николая Ивановича Рыжкова снискали ему заслуженный авторитет, глубокое уважение и признание на всем постсоветском пространстве. В Азербайджане всегда высоко ценили отношения, сложившие между Николаем Ивановичем Рыжковым и Гейдаром Алиевичем Алиевым", - говорится в сообщении президента, имеющимся в распоряжении ТАСС.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что Рыжков навсегда останется в памяти как незаурядная личность, которая прожила яркую содержательную жизнь и отличалась "глубоким профессионализмом, неиссякаемым трудолюбием, преданностью избранному делу".

"Разделяю вашу боль в связи с этой тяжелой утратой и выражаю свои искренние соболезнования", - добавил президент Азербайджана.

Николай Рыжков умер на 95-м году жизни 28 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище 1 марта. Прощание и отпевание пройдут в Храме Христа Спасителя.