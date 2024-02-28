Гладков назвал смерть Рыжкова невосполнимой утратой для Белгородской области

Губернатор региона также выразил соболезнования родным и близким бывшего премьера СССР

БЕЛГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Смерть бывшего премьера СССР, экс-сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова стала невосполнимой утратой не только для региона, но и для всей страны. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

"Только что стало известно о смерти Николая Ивановича Рыжкова. Невосполнимая утрата для всей Белгородской области, для всей нашей страны. Без малого 30 лет Николай Иванович представлял интересы наших жителей сначала в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации, а затем в Совете Федерации", - написал он в своем Telegram-канале.

Гладков выразил соболезнования родным и близким Рыжкова. "Скорбим вместе со всеми белгородцами", - подчеркнул он.

В свою очередь в государственном музее-заповеднике "Прохоровское поле" напомнили, что под началом Рыжкова построены все объекты музейного комплекса. Благодаря его стараниям и помощи музейный фонд пополнялся уникальными экспонатами."Его неугасаемая энергия, глубокая человечность, целеустремленность всегда были для нас ярким примером беззаветного служения избранному делу, верности своим убеждениям. <…> Николай Иванович прожил яркую, интересную, наполненную событиями жизнь. Его имя золотыми буквами навсегда будет вписано в историю Советского Союза и Российского государства. Он останется и будет жить в памяти прохоровцев. Музейный комплекс станет напоминанием о его беззаветной любви к Отечеству и людям", - говорится в сообщении на сайте музея.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти Рыжкова. Она рассказала, что давно была знакома с Рыжковым, долго работала с ним вместе в Совете Федерации, и его смерть для нее - большое личное потрясение. По ее словам, он был "человеком-эпохой, уникальной судьбы и государственным деятелем уникального масштаба и большой души".