Матвиенко заявила, что закон о декретном отпуске появился благодаря решению Рыжкова

Спикер Совета Федерации рассказала, что "инициативу никто не поддерживал, а пройдены были все этапы согласований, и на каждом из них авторы документа получили отказ из-за отсутствия денег"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков мог принимать волевые решения, вопреки мнению большинства, в частности, благодаря ему в 90-е годы был принят закон о трехлетнем декретном отпуске для женщин. Таким воспоминанием о своем бывшем коллеге поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"90-й год. Понятно, страна полыхает, разруха, все рушится, у людей никаких надежд. Наш комитет Верховного совета СССР по делам семьи и детства, который я тогда возглавляла, разработал законопроект, чтобы дать людям какую-то надежду на будущее - о том, чтобы женщинам, родившим ребенка, предоставлять декретный отпуск до трех лет и полтора года из них - оплачиваемые. Тогда же мы впервые ввели новеллу, что декретным отпуском может воспользоваться не только супруга, но и муж, чтобы дать возможность семье решать этот вопрос", - рассказала спикер Совфеда журналистам.

Она подчеркнула, что эту инициативу никто тогда не поддержал, а пройдены были все этапы согласований, и на каждом из них авторы документа получили отказ из-за отсутствия денег. "И когда мне удалось попасть на прием к Николаю Ивановичу Рыжкову. <...> Я сказала, что прошла все дороги, все отказали. Он росчерком пера написал "согласен". И тогда мы приняли этот известный закон о трехлетнем декретном отпуске для женщин и полтора года оплачиваемый отпуск. Это было победой, и действительно это было важно для людей, он это понял, сумел принять такое волевое решение вопреки мнению всего кабинета", - отметила Матвиенко.

Но впервые, по словам сенатора, она познакомилась с Рыжковым в 1988 году, когда вместе с директором Эрмитажа Борисом Пиотровским попали к нему на прием и рассказали о плачевном состоянии Эрмитажа, о том, в каких условиях хранятся уникальные коллекции. "Мы попросили выделить деньги на строительство нового фондохранилища, а также я обратилась с просьбой выделить средства на ремонт уникальных фонтанов Петродворца. <...> Он сразу проникся важностью этих вопросов, и на наших письмах написал поручение "согласен". Это дало старт строительству фондохранилища Эрмитажа, и мы сумели тогда вывести из аварийного состояния уникальные фонтаны Петергофа", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Кроме того, она рассказала, что за годы работы в Совете Федерации Рыжков пользовался непререкаемым авторитетом для всех коллег. "Это был политический тяжеловес, который, казалось бы, мог просто отбывать время, но он всегда был очень активен, выступал по острым вопросам, высказывал свое мнение, вносил предложения <...>. Это был очень светлый человек, который никогда не изменял своего мнения и ни под кого не подстраивался. Поэтому судьба у него на определенном этапе была нелегкая, но он все это выдержал, выстоял и, конечно, останется в нашей памяти как уникальный человек уникальной судьбы, уникальной биографии", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что знает, как глубоко Николай Рыжков переживал распад Советского Союза, как беспокоился о своей малой родине, о Донбассе, где он родился и вырос, и как был счастлив, когда Донбасс вернулся в Россию. "При этом он был удивительно скромным человеком. В свое время его лишили всех положенных по закону [как бывшему председателю Совета министров СССР] определенных мер поддержки, и он никогда, ни разу не поднял эту тему, что ему что-то нужно", - констатировала глава Совфеда.

Скромный обаятельный человек-эпоха

Матвиенко подчеркнула, что Рыжков прожил яркую, красивую, насыщенную жизнь. Назвала его человеком-эпохой, по биографии которого можно отчетливо увидеть всю историю страны. "Удивительно скромный человек, удивительно обаятельный человек. Патриот с большой буквы. Он сделал так много за свою жизнь доброго, хорошего, что другому человеку не хватило бы и десяти жизней. Мы очень скорбим, нам его очень не хватает", - сказала она.

Председатель Совфеда выразила соболезнования родным и близким Рыжкова.

О смерти Рыжкова сообщила в среду сама Матвиенко. Ему было 94 года. Рыжков был членом Политбюро ЦК КПСС (1985-1990), председателем Совета министров СССР (1985-1991), депутатом Государственной думы (1995-2003). Удостоен звания Героя Труда РФ (2019). Был членом Совета Федерации от Белгородской области с 2003 по 2023 гг.