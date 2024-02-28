Пашинян направил телеграмму соболезнования Путину по случаю смерти Рыжкова

Премьер-министр Армении отметил, что Николай Рыжков навсегда запечатлел свое имя в памяти армянского народа как верный друг, протянувший руку помощи в самую трудную минуту

ЕРЕВАН, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину по случаю смерти бывшего премьера СССР, национального героя Армении Николая Рыжкова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

"С глубокой печалью я узнал о смерти бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Возглавляя Совет министров СССР, Николай Рыжков координировал ликвидацию последствий разрушительного землетрясения, унесшего тысячи жизней в городе Спитак. Занимая различные ответственные должности и выполняя свой долг, Николай Рыжков навсегда запечатлел свое имя в памяти армянского народа как верный друг, протянувший руку помощи в самую трудную минуту, за что был удостоен высшего звания национального героя Армении. От имени всего народа Армении и от меня лично прошу передать слова сочувствия и поддержки семье и близким Николая Рыжкова", - отметил Пашинян в телеграмме.