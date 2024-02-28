Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Рыжкова

Глава Минобороны РФ назвал поистине неоценимой многолетнюю деятельность экс-главы правительства СССР в органах государственной власти

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова. Незаурядный человек, выдающийся политик, истинный патриот, своим усердным трудом, энергией, честностью и принципиальностью, внимательным отношением к людям он снискал себе заслуженный авторитет и безграничное уважение. <...> Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным, близким и друзьям Николая Ивановича", - сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу отметил, что многолетняя деятельность Рыжкова в органах государственной власти и вклад в социально-экономическое развитие страны поистине неоценимы.