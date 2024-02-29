"Знак ГТО на груди у него": как поощряют тех, кто сдает нормативы

Что в то время входило в комплекс?

Бег, прыжки в длину и высоту, плавание и лыжные гонки, верховая езда, умение управлять трактором, а также упражнение в поднятии патронного ящика (весом 32 кг), лазание по канату, упражнения на равновесие и гимнастика для детей. Одним из главных популяризаторов среди младшего поколения можно было считать Самуила Маршака с его "Рассказом о неизвестном герое", главный персонаж которого носил на груди знак ГТО и совершал подвиги.

К началу Второй мировой войны в 1939 году в комплекс добавились некоторые виды рукопашного боя, преодоление полосы препятствий, ползание по-пластунски, пеший переход, метание связки гранат.