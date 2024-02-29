"Знак ГТО на груди у него": как поощряют тех, кто сдает нормативы

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что с 2025 года всем, кто успешно сдает нормативы ГТО, будут предоставляться дополнительные бонусы. О том, что это за привилегии, а также о самом комплексе и о том, кто его может сдавать, — в карточках ТАСС.
Что такое ГТО?
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". Он реализуется благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".
Как давно его сдают?
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Идею о создании единого для всех физкультурного комплекса опубликовали в мае 1930 года в "Комсомольской правде". Уже в марте следующего года Всесоюзный совет физической культуры при Центральном исполнительном комитете СССР утвердил комплекс.
Что в то время входило в комплекс?
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Бег, прыжки в длину и высоту, плавание и лыжные гонки, верховая езда, умение управлять трактором, а также упражнение в поднятии патронного ящика (весом 32 кг), лазание по канату, упражнения на равновесие и гимнастика для детей. Одним из главных популяризаторов среди младшего поколения можно было считать Самуила Маршака с его "Рассказом о неизвестном герое", главный персонаж которого носил на груди знак ГТО и совершал подвиги.
К началу Второй мировой войны в 1939 году в комплекс добавились некоторые виды рукопашного боя, преодоление полосы препятствий, ползание по-пластунски, пеший переход, метание связки гранат.
Насколько активно граждане сдавали ГТО?
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Комплекс могли сдавать прошедшие медобследование люди в возрасте от 10 до 60 лет — к 1976 году более 220 млн человек были отмечены знаками ГТО. А в 1989 году была создана отдельная Всесоюзная ассоциация многоборий ГТО. Однако с распадом СССР комплексу перестало уделяться былое внимание.
Кто и когда вернул ГТО в РФ?
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Инициатором стал Владимир Путин. В марте 2013 года в своем выступлении на открытии спортивного комплекса на территории "Самбо-70" (одного из крупнейших в России спортивных комплексов) он назвал позитивным опыт применения системы ГТО в СССР. По его словам, ГТО — хороший помощник в формировании поколения здоровых и активных людей.
Датой возвращения комплекса ГТО считается 1 сентября 2014 года. В указе президента отмечалось, что цель возрождения ГТО — это дальнейшее совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения.
Многие ли сдают нормы ГТО?
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За период с 2014 по 2023 год к движению присоединились более 20 млн человек со всей России. Из них 7,6 млн выполнили нормативы на знаки отличия.
Какие бывают знаки отличия?
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Бронза, серебро и золото.
Начиная с 2014 года золотого знака были удостоены более 2,6 млн граждан, серебряного — также более 2,6 млн, а бронзового — 2,3 млн.
Кто сейчас может выполнять нормативы ГТО?
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Участниками комплекса могут стать не только лица основной группы здоровья, но и инвалиды с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями зрения и слуха, а также с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Есть ли возрастные ограничения для участников?
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Комплекс ГТО состоит из 18 ступеней, каждой из которых соответствует определенный возраст. Так, самым юным участником первой ступени может стать шестилетний ребенок. Что касается самой последней ступени, к ней относятся пенсионеры от 70 лет и старше.
Нужен ли какой-то документ, чтобы участвовать в этом комплексе?
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Чтобы стать участником, необходимо медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.
Получают ли какие-то бонусы сдающие ГТО?
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Да. Тот, кто успешно сдал комплекс, получает знак отличия ГТО — показатель активной жизненной позиции гражданина РФ. Обладатели значка среди абитуриентов могут претендовать на дополнительные баллы при поступлении в университет. Студенты, которые получили золотой знак отличия ГТО, могут получить повышенную государственную академическую стипендию.
С 2025 года, согласно заявлению Владимира Путина, граждане, успешно сдавшие ГТО, получат налоговые вычеты. Цель этого поощрения — увеличить число граждан, регулярно занимающихся спортом.
Я хочу сдавать ГТО. Что мне нужно для этого сделать?
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Зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и получить свой уникальный ID-номер.
Заполнить заявку на выполнение.
Получить медицинский допуск.
Выполнить испытания.
Получить знак отличия.