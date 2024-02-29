Роструд заявил, что продолжит курс на профилактические мероприятия

Глава ведомства Михаил Иванков рассказал, что внедрение профилактических мероприятий доказало свою эффективность

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Внедрение профилактических мероприятий доказало свою эффективность, поэтому Роструд продолжит этот курс, сообщил журналистам глава Роструда Михаил Иванков.

Президент РФ Владимир Путин поручил отказаться с 1 января 2025 года от временного моратория на проверки бизнеса и полностью перейти на риск-ориентированный подход. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

Как пояснили в пресс-службе Роструда, за год число проверок снизилось практически в пять раз. При этом число профилактических мероприятий выросло на треть.

"Внедрение профилактики и риск-ориентированного подхода уже доказали свою эффективность. Мы продолжим курс на профилактику с учетом тех задач, которые сегодня обозначил президент России в своем послании", - сказал Иванков.

По его словам, в настоящее время проверки - это крайняя мера. Они проводятся только в том случае, если действительно есть высокий риск нарушения трудового законодательства.

"Определить это и действовать точечно нам помогают индикаторы риска, которые сейчас активно внедряются в деятельность надзорных органов. За прошлый год благодаря срабатыванию таких индикаторов удалось защитить трудовые права почти 8 тысяч работников", - добавил глава Роструда.