Голикова: система долговременного ухода к 2030 году должна охватить более 1,6 млн россиян

Вице-премьер сообщила, что в настоящее время эта система охватывает 176 тыс. человек

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Система долговременного ухода к 2030 году должна охватить более 1,6 млн россиян, сейчас она охватывает 176 тыс. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что услугами долговременного ухода должны быть обеспечены и пользоваться к 2030 году 100% нуждающихся в этом граждан.

"Сейчас 176 тыс., а надо 1 млн 640 тыс. Мы только начали, с прошлого года с сентября по указу президента начали расширять это на всю страну, сейчас пойдем, может быть, в 2024 году более быстрыми темпами", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Вице-премьер напомнила, что в 2024 на программу предусмотрено 16,5 млрд рублей, тогда как в прошлые года сумма был значительно меньше.

"Нам очень важно создать инфраструктуру, у нас же были только пилотные регионы, а сейчас нам нужно охватить всю страну. Значит, нужно подготовить соответствующие кадры, это специально обученные люди. Это, по сути, создание целой отрасли экономики, которая связана с уходом", - пояснила она. По ее словам, проект очень сложный, но "президент дал благословение, так что будем реализовывать".

Ранее Голикова сообщала, что проект по долговременному уходу запустили в 2018 году. В начале 2023 года к нему были подключены 18 регионов, а уже к концу года к проекту присоединились все 89 субъектов страны.