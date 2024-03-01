Белградский аэропорт возобновил работу после сообщения о минировании

В пресс-службе аэропорта выразили благодарность пассажирам за терпение и понимание, а также подчеркнули, что "их безопасность и безопасность персонала являются приоритетом"

БЕЛГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Белградский аэропорт Никола Тесла восстановил работу после закрытия из-за поступившего ранее сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Никола Тесла вновь открыт для авиасообщения с 22:30 (00:30 мск 1 марта - прим. ТАСС)", - заявили в пресс-службе, выразив благодарность пассажирам за терпение и понимание, а также подчеркнув, что "их безопасность и безопасность персонала являются приоритетом".

В 19:15 (21:15 мск) было получено анонимное сообщение о минировании самолета авиакомпании Wizz Air, который должен был вылететь в Барселону. Экипаж воздушного судна принял решение о немедленной эвакуации пассажиров, для чего были выпущены аварийные надувные трапы, взлетно-посадочная полоса была заблокирована.