На Чукотке в 2024 году построят два новых спортзала

Стоимость проекта составляет около 94 млн рублей

ТАСС, 1 марта. Два новых спортивных зала построят в 2024 году в удаленных чукотских селах Лаврентия (самый восточный райцентр России) и Нунлигран (муниципальное образование в Провиденском районе), сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Уже заключен государственный контракт по подготовке проектной документации и инженерных изысканий для выполнения работ по строительству нового спортзала в селе Лаврентия. Планируется, что первые посетители смогут прийти в него для занятий спортом до конца 2024 года. Также в школе села Нунлигран возведут модульный спортивный зал в рамках программы Минвостокразвития РФ "50 спортзалов в школах ДФО". Стоимость проекта - около 94 млн рублей", - сообщили в правительстве Чукотки.

Добраться в эти населенные пункты можно только по воздуху, там в общей сложности проживают около 1 700 человек.

В послании Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин предложил расширять в РФ сеть небольших спортзалов и площадок в шаговой доступности.

Программа Минвостокразвития России "50 спортзалов в школах ДФО" рассчитана на два года. Объем федерального финансирования составляет около 2 млрд рублей. Проект уже показал свою эффективность и некоторые федеральные округа перенимают опыт его реализации. Всего за прошедший год на Дальнем Востоке было введено 25 новых спортзалов, еще 25 будет создано в 2024 году.