На Камчатке в долине Налычево появятся новые объекты туристической инфраструктуры

В частности, в парке построят смотровые и вертолетные площадки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 марта. /ТАСС/. Настильная тропа и новые смотровые и вертолетные площадки появятся в долине Налычево на Камчатке благодаря программе грантовой поддержке президента РФ. Это поможет сохранить и восстановить объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Природный парк "Налычево", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В рамках проекта "Хранители долины Налычево" будут проведены научные исследования и разработаны рекомендации по снижению негативного воздействия человека, построено 600 м настильной тропы, смотровые и вертолетные площадки, установлены эколого-просветительские стенды и таблички, а также очищен постоянно зарастающий термальный ручей, угрожающий растительности долины Налычево. В реализации проекта будет задействовано 50 волонтеров со всех уголков России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия проекта направлены на сохранение и восстановление объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Природный парк "Налычево" и регионального памятника природы "Налычевские горячие источники".

"Налычево" - природный парк на полуострове Камчатка, созданный в 1995 году. Является кластером природного парка "Вулканы Камчатки". Площадь парка составляет около 287 тыс. га. Он расположен в долине реки Налычева и ограничен обрамляющей ее цепью вулканов.

На территории парка находится большое количество горячих и холодных минеральных источников, обладающих целебными свойствами.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура для экологического туризма.