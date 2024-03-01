В Пскове начал работу первый социальный городок для пенсионеров

С первыми постояльцами пообщался губернатор области Михаил Ведерников

ПСКОВ, 1 марта. /ТАСС/. Первый в Псковской области социальный городок, построенный на средства федерального бюджета в рамках нацпроекта "Демография" и предназначенный для проживания пенсионеров, инвалидов и маломобильных граждан, начал работу и принял первых постояльцев. С ними встретился в пятницу губернатор Михаил Ведерников, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Для региона этот центр крайне важен, так как каждый третий житель региона - пенсионер. Соцгородок принципиально отличается от государственных домов престарелых. Проект включает в себя так называемый детский сад для пожилых, куда можно на дневное время привезти пожилого человека, пока его дети или внуки работают. Сроки сдачи объекта ранее переносились. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале 2021 года в ходе поездки в регион поручил губернатору взять стройку под контроль и ускорить введение объекта в эксплуатацию.

"К первым постояльцам социального городка пришел в гости губернатор Михаил Ведерников. Псковский социальный городок, построенный по президентскому национальному проекту "Демография", принял первых жильцов. Сейчас здесь проживают 7 пожилых людей, нуждающихся в сопровождении и поддержке. Еще 8 человек готовятся въехать в свои квартиры", - отмечается в сообщении.

По словам директора городка Ольги Семенковой, в учреждении и на его территории созданы все условия для комфортного проживания и беспрепятственного передвижения граждан с ограничениями по здоровью. Питание пока привозное, но скоро здесь откроется собственная столовая. На территории учреждения уже функционирует библиотека, которую активно посещают пенсионеры. Есть большой актовый зал для массовых мероприятий.

Социальный городок рассчитан на 157 мест. Комплекс состоит из пяти зданий для проживания граждан и одного центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.