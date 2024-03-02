В Сахалинской области из-за непогоды ограничили движение рейсовых автобусов

Речь идет о маршрутах из Южно-Сахалинска в Углегорск, Красногорск, Шахтерск, Александровск-Сахалинский, Поронайск, Вахрушев, Макаров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Движение автобусов по нескольким межмуниципальным маршрутам в Сахалинской области временно ограничено из-за непогоды. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

"Из-за неблагоприятных погодных условий временно прекращено движение автобусов по межмуниципальным маршрутам из Южно-Сахалинска в Углегорск, Красногорск, Шахтерск, Александровск-Сахалинский, Поронайск, Вахрушев, Макаров", - говорится в сообщении.

Ранее спасатели предупредили о сложных погодных условиях в регионе. По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского районов и города Южно-Сахалинска - снег, местами сильный, ветер на побережьях со скоростью 15-20 м/с, на востоке метель. В Долинском районе и Южно-Сахалинске объявлена лавинная опасность.