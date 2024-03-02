Летевший в Уральск самолет вернулся в Алма-Ату из-за состояния пассажира

По данным пресс-службы авиакомпании Air Astana, пассажира передали работникам скорой помощи

АЛМА-АТА, 2 марта. /ТАСС/. Самолет, следовавший рейсом из Алма-Аты в Уральск, вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщили в авиакомпании Air Astana.

"Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший сегодня рейс КС 881 Алма-Ата - Уральск, вернулся в связи с ухудшением состояния пассажира", - сообщили в авиакомпании.

По данным пресс-службы перевозчика, командир воздушного судна вызвал медиков в аэропорт Алма-Аты. Самолет совершил посадку в штатном режиме. Пассажира передали работникам скорой помощи, отмечается в сообщении.