В Крыму КПП "Джанкой", где под днищем машины обнаружили взрывчатку, работает штатно

Очередей не образуется

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Пункт пропуска "Джанкой", где было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ) под днищем следовавшего в Крым автомобиля, работает в штатном режиме, очередей нет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время пункт пропуска работает в штатном режиме, очередей нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сотрудники ФСБ России обнаружили СВУ, закрепленное под водительским сиденьем автомобиля, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. Согласно заключению экспертов, взрывное устройство изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО.