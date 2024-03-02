В Берлине прошла пропалестинская демонстрация

В ней приняли участие более 7 тыс. человек

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Порядка 7,5 тыс. человек приняли участие в Берлине в демонстрации под названием "Глобальный Юг сопротивляется". Как сообщили в местной полиции, среди участников акции были в основном пропалестинские демонстранты.

В призыве к протесту говорилось, что активисты хотят вместе положить конец "колониализму, расизму и превосходству белых". Акция началась в 14:00 (16:00 мск) у фонтана Нептуна в центре германской столицы. Завершиться демонстрация должна около 19:00 (21:00 мск) на Потсдамской площади. Манифестанты выкрикивали различные лозунги в поддержку Палестины, в частности, "Остановите геноцид" и "Германия финансирует, Израиль бомбит". В настоящее время серьезных инцидентов не зафиксировано.

К обеспечению правопорядка привлечены порядка 400 сотрудников правоохранительных органов.