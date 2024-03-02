В Пулково сообщили, что ранее введенные ограничения не привели к задержке рейсов

На запасные аэродромы самолеты не уходили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Ранее введенные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Пулково не привели к задержке рейсов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта.

"Ограничения не оказали влияния на операционную деятельность аэропорта", - рассказали в пресс-службе.

Ограничения в аэропорту Пулково вводились с 19:32 до 20:02 мск. На запасные аэродромы самолеты не уходили.

Как сообщали власти Ленинградской области, вечером над Финским заливом были поражены несколько воздушных целей, в результате инцидента жертв и разрушений нет.