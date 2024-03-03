В Карабулаке жильцов пострадавших при КТО квартир разместят в гостиницах

Пункт временного размещения для пострадавших горожан в настоящее время организовали в школе №1

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют разместить в гостиницах и социальных центрах жильцов, чьи квартиры пострадали в ходе прошедшей контртеррористической операции. Об этом сообщил председатель правительства региона Владимир Сластенин.

"Развернули пункт временного размещения, организовали горячее питание. Сейчас правительство заседало на предмет того, что надо определиться с дальнейшими судьбами квартир, судьбами людей, как оказать им первую помощь. Разместить в гостиницах, и у нас еще дом ветеранов, дом спортсменов. Людям будет оказана всяческая помощь", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале правительства республики.

Пункт временного размещения для пострадавших горожан в настоящее время организован в школе №1. Ранее глава региона Махмуд-Али Калиматов сообщил, что власти возместят ущерб жилью и имуществу жителей Карабулака.

Режим контртеррористической операции был введен в пределах четырех улиц в Карабулаке вечером в субботу и отменен решением оперативного штаба региона в воскресенье. Как сообщили ранее в информационном центре НАК, при попытке сопротивления силовики ликвидировали в Ингушетии шестерых боевиков, которые были приверженцами запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).