3 марта, 17:50

Бжания поздравил Мишустина с днем рождения и выразил надежду на укрепление отношений с РФ

Президент Абхазии назвал председателя правительства России опытным и волевым государственным деятелем

СУХУМ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с 58-летием, назвав его опытным, волевым государственным деятелем, который имеет высокий авторитет не только в РФ, но и в других странах. В своем поздравлении глава республики выразил надежду на укрепление и дальнейшее развитие отношений России и Абхазии.

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"Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. За годы трудовой деятельности на высших руководящих постах вы проявили себя как опытный, волевой государственный деятель и дальновидный политик, заботящийся о благе страны и народа. Присущие вам целеустремленность и ориентированность на результат снискали вам самый высокий авторитет не только в России, но и за ее пределами. Уверен, что при вашем непосредственном участии абхазо-российские союзнические отношения и в дальнейшем будут укрепляться и динамично развиваться на благо народов обеих стран", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента Абхазии.

В заключение Бжания пожелал Мишустину "крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов во всех начинаниях и высоких достижений в государственной деятельности". 

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