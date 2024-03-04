В Приморье нацпарк временно закрыл экомаршрут из-за риска возникновения пожаров

Две специально оборудованных экотропы открыты для посетителей

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Национальный парк "Земля леопарда" приостановил посещение протяженного экологического маршрута "Семиверстка", на территории которого могут возникнуть и быстро распространиться природные пожары. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

"Земля леопарда" приостановила посещение экомаршрута "Семиверстка". Особый противопожарный режим введен в связи с теплой и сухой погодой. Полное отсутствие снежного покрова привело к массовым возгораниям сухой растительности на юге Приморья. Маршрут "Семиверстка" имеет большую протяженность и проходит в местах, где пламя может распространиться очень быстро", - говорится в сообщении.

В нацпарке отмечают, что в понедельник в районе села Андреевка на юге Приморья образовался пал, который частично затронул территорию "Земли леопарда". Огонь распространился через автомобильную дорогу. Лесные участки не были затронуты. Благодаря системной противопожарной работе площадь возгораний на территории парка минимальна.

Две специально оборудованных экотропы нацпарка - "Кравцовские водопады" и "Тропой леопарда" - открыты для посетителей.

Особый противопожарный режим (ОПР) введен в понедельник на территории Хасанского муниципального округа в Приморском крае. Требования особого противопожарного режима устанавливают запрет на посещение лесов, въезд транспортных средств в лесные массивы, разведение костров в лесах, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, сухой травы, листвы и камыша.

На утро понедельника в Приморском крае зарегистрировано три природных пожара общей площадью 4,9 тыс. га, в том числе один площадью 100 га, на территории национального парка "Земля леопарда".