Президент Кипра получил награду за укрепление дружбы с Россией

НИКОСИЯ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис награжден почетным орденом серебряного креста Национального фонда "Общественное признание" за вклад в укрепление двусторонних отношений с РФ. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, награду президенту вручил посол Российской Федерации в Республике Кипр Станислав Осадчий в ходе 12-го гала-вечера "Россия-Кипр", состоявшегося в субботу вечером в Никосии.

"Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис награжден в рамках гала-вечера почетным орденом серебряного креста Национального фонда "Общественное признание" за вклад в укрепление дружбы и гуманитарного и культурного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Кипр", - говорится в официальном заявлении организаторов мероприятия. В своей речи президент поблагодарил за награду и еще раз отметил особые отношения между двумя странами.

Гала-вечер "Россия-Кипр" - ежегодное мероприятие, организуемое под покровительством первой леди Кипра Андри Анастасиадис. Вечер, посвященный дружеским отношениям двух стран и сотрудничеству в различных областях, традиционно проводится в Президентском дворце.

"Я рада, что уже в течение 12 лет гала-вечер является символом дружественных отношений между Республикой Кипр и Россией, и мы радуем наших гостей созвездием российских талантов", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС главный организатор мероприятия и президент компании Ensemble Productions Ольга Балаклеец.