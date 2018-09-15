{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российско-кипрские отношения

Президент Кипра получил награду за укрепление дружбы с Россией

Почетный орден серебряного креста Национального фонда "Общественное признание" Никосу Анастасиадису вручил посол РФ в республике Станислав Осадчий
Президент Кипра Никос Анастасиадис Алексей Никольский/ТАСС
Президент Кипра Никос Анастасиадис
© Алексей Никольский/ТАСС

НИКОСИЯ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис награжден почетным орденом серебряного креста Национального фонда "Общественное признание" за вклад в укрепление двусторонних отношений с РФ. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, награду президенту вручил посол Российской Федерации в Республике Кипр Станислав Осадчий в ходе 12-го гала-вечера "Россия-Кипр", состоявшегося в субботу вечером в Никосии.

На эту тему
Президент Республики Кипр: визит в Россию является прекрасной возможностью "сверить часы"

"Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис награжден в рамках гала-вечера почетным орденом серебряного креста Национального фонда "Общественное признание" за вклад в укрепление дружбы и гуманитарного и культурного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Кипр", - говорится в официальном заявлении организаторов мероприятия. В своей речи президент поблагодарил за награду и еще раз отметил особые отношения между двумя странами.

Гала-вечер "Россия-Кипр" - ежегодное мероприятие, организуемое под покровительством первой леди Кипра Андри Анастасиадис. Вечер, посвященный дружеским отношениям двух стран и сотрудничеству в различных областях, традиционно проводится в Президентском дворце.

"Я рада, что уже в течение 12 лет гала-вечер является символом дружественных отношений между Республикой Кипр и Россией, и мы радуем наших гостей созвездием российских талантов", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС главный организатор мероприятия и президент компании Ensemble Productions Ольга Балаклеец.

Теги
КипрРоссияАнастасиадис, НикосРоссийско-кипрские отношения
Telegraph: хакеры из Ирана похитили миллионы документов из британских вузов
По данным издания, среди похищенных документов оказались, в частности, исследования в области кибербезопасности
Читать полностью