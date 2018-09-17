Вопрос выплаты компенсаций жителям Армянска рассмотрят после выводов экспертов

"Обращают внимание жители на компенсации <…> Хочу сразу сказать, что этот вопрос сейчас не рассматривается, пока не будет заключений соответствующих и отвечающих за это профильных ведомств - Росприроднадзора. Когда окончательно получим, будем готовы ответить", - сказал он в ходе общения с работниками завода "Титановые инвестиции".

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании "Титановые инвестиции". Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным минобразования Крыма, учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также сообщалось, что власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.