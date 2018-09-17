В пяти регионах России в 2018 году начнется конкурс юных авторов

УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Талантливые школьники смогут принять участие в новом конкурсе "Класс" для юных писателей. В этом году он охватит пять регионов России, а за три года распространится на всю страну, сообщил в понедельник на XVIII Международном форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

"С этого года стартует новый конкурс для школьников 14-17 лет, этот конкурс будет называться "Класс" <…> Стартуем мы в пяти регионах, по плану следующий год - это будет 25 и потом, через два года, 85 регионов России", - сказал он.

Григорьев уточнил, что конкурс предназначен для талантливых подростков, которые делают первые шаги по созданию собственных произведений. Курировать конкурс будет писательница Майя Кучерская. "После этого мы в семи федеральных округах запускаем Школу молодого писателя, и уже лучшие из лучших будут собираться либо в Ульяновске, либо в Москве на форуме, который вы сегодня представляете", - добавил он.

Международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья ежегодно проводится в разных регионах страны при поддержке гранта президента РФ и Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова. В этом году форум проводится в Ульяновской области и продлится по 21 сентября.

В мероприятии принимают участие более 100 молодых писателей. В числе экспертов заявлены поэт Мария Ватутина, переводчик и писатель, главный редактор журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант, писатель Михаил Веллер. В рамках форума пройдет около 50 мастер-классов.