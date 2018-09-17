Митрополит Иларион: легализация украинских раскольников развяжет войну против УПЦ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Каноническая церковь на Украине окажется вне закона в случае легализации раскольнических организаций. Об этом в понедельник сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире Первого канала.

"Если такая автокефалия будет предоставлена тем, кто сейчас является раскольниками, то против канонической церкви будет развязана настоящая, полномасштабная война. Будут приняты законопроекты, чтобы лишить ее недвижимости, для того, чтобы лишить ее юридического статуса", - сказал митрополит.

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение".

14 сентября Синод принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это пока не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.