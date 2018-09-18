Посвященные фестивалю культуры Кавказа проездные начнут продавать в московском метро

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Серия проездных билетов "Единый" с информацией о дате и месте проведения фестиваля "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" поступит в продажу в московском метро. Об этом сообщили во вторник ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"В поддержку фестиваля московское метро выпустит лимитированную серию билетов "Единый" в количестве 400 тыс. экземпляров с уникальным дизайном фестиваля. Билет содержит информацию о датах, месте проведения фестиваля, а также ссылку на официальный сайт", - говорится в сообщении. Там уточняется, что лимитированные проездные можно приобрести в кассах подземки с 20 сентября.

Фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" пройдет 22 и 23 сентября на Тверской площади в Москве. Мероприятие призвано объединить традиции семи регионов Северного Кавказа. Фестиваль впервые пройдет в формате выходного дня с включением различных площадок, рассчитанных на максимальное вовлечение жителей и гостей столицы. На нем будут представлены такие номинации как "Поэзия", "Фотография", "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительное искусство", "Приз зрительских симпатий".

Организаторами фестиваля является Министерство по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС.