Одного из летчиков сбитого в Сирии Ил-20 похоронят в родном хуторе под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 19 сентября /ТАСС/. Уроженец Волгоградской области Константин Назаров погиб в результате крушения российского Ил-20 над Средиземным морем около побережья Сирии, сообщил ТАСС глава Новониколаевского района Сергей Чулков. Как сообщили ТАСС родственники Назарова, который, по их словам, был вторым пилотом самолета, его похоронят в родном хуторе с воинскими почестями.

"Константин Назаров, уроженец хутора Алексиковский, погиб в сбитом самолете в Сирии. Родственники уехали в Москву прошлой ночью. Здесь, в Новониколаевске, проживают его мама и сестра, отец несколько лет назад умер"- сказал Чулков.

Как рассказала ТАСС сестра погибшего Ольга Корниенко, 33-летнего капитана похоронят в родном хуторе Алексиковский. "Решение о том, чтобы похоронить…рядом с могилой отца, приняли я и мама. Его жена Юля, которая родом из Сибири, согласилась с нашим решением"- сказала сестра погибшего.

Ее муж Сергей уточнил ТАСС, что семья сейчас находится в Москве, где ожидает прибытия тел погибших. "Константин был вторым пилотом Ил-20 сбитого в небе над Сирией, это была уже его третья или четвертая командировка в Сирию. Где он только ни летал - Костя очень любил небо и свою профессию", - рассказал мужчина.

По его словам, недавно Назаров с женой приобрели квартиру в подмосковном Звенигороде. У него осталась также четырехлетняя дочь.

Трагедия над Средиземным морем

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.

Тема гибели Ил-20 обсуждалась во вторник в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.