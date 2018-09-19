СМИ: суд отклонил иск Эшли Джадд к Вайнштейну о домогательствах

Федеральный судья по Центральному округу Калифорнии Филип Гутьеррез в среду изучил наличие правовых препятствий дальнейшему рассмотрению иска актрисы. Она заявляет, что около 20 лет назад в номере гостиницы ушла от домогательств со стороны продюсера, прибегнув к уловке. Джадд пообещала уступить Вайнштейну, если ей присудят премию "Оскар". Как утверждает актриса, Вайнштейн отомстил ей за отказ вступить с ним в интимную связь, негативно охарактеризовав ее профессиональные и личные качества режиссеру трилогии "Властелин колец" (The Lord of the Rings, 2001) Питеру Джексону, в результате чего Джадд лишилась возможности сыграть роль в киноэпопее.

По мнению Гутьерреза, актриса неверно обосновала обвинение в сексуальных домогательствах конкретной статьей гражданского уголовного кодекса Калифорнии. С точки зрения судьи, как поясняет журнал, данная статья "вряд ли может быть вообще применена к взаимоотношениям между потенциальным работодателем и перспективным работником". Скептическая позиция суда обусловлена тем, что Джадд встречалась наедине с Вайнштейном всего один раз, да и то около 20 лет назад.

При этом судья не нашел изъянов в обосновании обвинения продюсера в клевете. "Истец утверждает, что может доказать ложность заявлений ответчика, так как он ранее не имел с ней профессиональных отношений. Истец также может доказать, что работала на съемках фильма "Дым" киностудии Miramax Films два дня и получила исключительно позитивные впечатления. Суд в этом согласен с позицией истца", - резюмировал Гутьеррез.

5 октября 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. Позднее с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого в приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.