Что нужно знать о скандале вокруг Харви Вайнштейна

После скандальной статьи несколько знаменитых голливудских актрис признались, что тоже стали жертвами домогательств Харви Вайнштейна. По словам женщин, Вайнштейн предлагал им успешную карьеру в обмен на интимные отношения.

Среди них — Мира Сорвино, Розанна Аркетт, Жюдит Годреш, Флоранс Дарель, Кейт Бекинсейл, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек. Анджелина Джоли заявила, что после непристойного предложения Вайнштейна старалась избегать его: "У меня в молодости был крайне отрицательный опыт с Харви Вайнштейном, из-за этого я решила никогда с ним больше не работать и предупреждаю других, если они идут на это".

Неприятными воспоминаниями поделилась и обладательница "Оскара" Гвинет Пэлтроу. По словам актрисы, когда она снималась в фильме "Эмма" по роману Джейн Остин, знаменитый продюсер вызвал ее в свой номер и предложил сделать массаж.

"Я тогда была очень молода, меня взяли на работу, я была ошеломлена", — рассказала Пэлтроу. Вайнштейн предостерег ее от разглашения информации о произошедшем.

"Я думала, что он собирается меня уволить", — припомнила актриса.

Пэлтроу пожаловалась на продюсера своему тогдашнему бойфренду Брэду Питту, и он предупредил Харви, чтобы тот не приближался к девушке.

Французская актриса Леа Сейду, сыгравшая главные роли в фильмах "Жизнь Адель" и "007: Спектр", дала интервью британской газете The Guardian, в котором рассказала о своих отношениях с влиятельным продюсером.

"Мы сидели и разговаривали, когда он вдруг прыгнул на меня и попытался поцеловать. Он большой и толстый, нужно иметь достаточно сил для того, чтобы противостоять ему", — рассказала актриса. Она назвала Вайнштейна "очень властным", "потерявшим контроль" человеком, добавив, что силой сумела отбиться от нападок продюсера.

По признанию Сейду, ее агент посоветовал держаться от Вайнштейна подальше, но не портить с ним отношения.