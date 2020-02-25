Что нужно знать о скандале вокруг Харви Вайнштейна

Жюри присяжных в суде Манхэттена признало американского продюсера Харви Вайнштейна виновным по одному пункту обвинения в преступлении сексуального характера в отношении одной женщины, а также по одному пункту обвинения в сексуальном насилии в отношении другой. По данным телекомпании CNN, по первому пункту Вайнштейну грозит от пяти до 25 лет, а по второму — до четырех лет условно. При этом присяжные признали продюсера невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение.
В жюри присяжных вошло семь мужчин и пять женщин. Дело американского продюсера они начали обсуждать в минувший вторник. Вынесение приговора Вайнштейну состоится 11 марта. ТАСС рассказывает об истории скандала.
С чего все началось?
5 октября 2017 года американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором известный продюсер обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и других сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. В подтверждение этой информации издание привело рассказ актрисы Эшли Джадд, которая описала свою встречу с Вайнштейном в отеле в Беверли-Хиллз. По словам Джадд, влиятельный продюсер вместо делового завтрака в ресторане отеля предложил подняться к нему в номер, где появился перед девушкой в банном халате и предложил сделать ей массаж.
"Я думала, как мне выйти из комнаты как можно скорее, не испортив при этом отношения с Вайнштейном", — привела воспоминания актрисы американская газета.
Какие звезды кино заявили, что стали жертвами Вайнштейна?
После скандальной статьи несколько знаменитых голливудских актрис признались, что тоже стали жертвами домогательств Харви Вайнштейна. По словам женщин, Вайнштейн предлагал им успешную карьеру в обмен на интимные отношения.
Среди них — Мира Сорвино, Розанна Аркетт, Жюдит Годреш, Флоранс Дарель, Кейт Бекинсейл, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек. Анджелина Джоли заявила, что после непристойного предложения Вайнштейна старалась избегать его: "У меня в молодости был крайне отрицательный опыт с Харви Вайнштейном, из-за этого я решила никогда с ним больше не работать и предупреждаю других, если они идут на это".
Неприятными воспоминаниями поделилась и обладательница "Оскара" Гвинет Пэлтроу. По словам актрисы, когда она снималась в фильме "Эмма" по роману Джейн Остин, знаменитый продюсер вызвал ее в свой номер и предложил сделать массаж.
"Я тогда была очень молода, меня взяли на работу, я была ошеломлена", — рассказала Пэлтроу. Вайнштейн предостерег ее от разглашения информации о произошедшем.
"Я думала, что он собирается меня уволить", — припомнила актриса.
Пэлтроу пожаловалась на продюсера своему тогдашнему бойфренду Брэду Питту, и он предупредил Харви, чтобы тот не приближался к девушке.
Французская актриса Леа Сейду, сыгравшая главные роли в фильмах "Жизнь Адель" и "007: Спектр", дала интервью британской газете The Guardian, в котором рассказала о своих отношениях с влиятельным продюсером.
"Мы сидели и разговаривали, когда он вдруг прыгнул на меня и попытался поцеловать. Он большой и толстый, нужно иметь достаточно сил для того, чтобы противостоять ему", — рассказала актриса. Она назвала Вайнштейна "очень властным", "потерявшим контроль" человеком, добавив, что силой сумела отбиться от нападок продюсера.
По признанию Сейду, ее агент посоветовал держаться от Вайнштейна подальше, но не портить с ним отношения.
Кто из российских звезд рассказал о домогательствах Вайнштейна?
19 октября гендиректор Роскино, телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе также заявила, что подверглась домогательствам со стороны известного продюсера в 2004 году во время кинофестиваля в Венеции. Вайнштейн предложил Екатерине обсудить идею совместной работы с российскими сценаристами, однако в отеле, где они договорились встретиться, к ней спустился ассистент продюсера и объяснил, что Харви плохо себя чувствует и просит подняться к нему в номер.
"Помощник сказал, что он к нам присоединится, так что я поднялась", — отметила Мцитуридзе. Однако когда она оказалась в номере Вайнштейна, то увидела, что стол сервирован для двух персон, а "помощник неожиданно исчез", при этом Вайнштейн встретил ее в банном халате и предложил сделать ему массаж.
Из щекотливой ситуации ведущую спас официант, который принес ведро со льдом для шампанского. Это дало Мцитуридзе возможность немедленно покинуть комнату. Екатерина решила не предавать произошедшее огласке и позже старалась избегать Вайнштейна.
Как отреагировали на скандал в Голливуде и в мире?
Поведение Харви Вайнштейна осудили актрисы Мэрил Стрип, Джуди Денч, Дженифер Лоуренс, а режиссер Вуди Аллен назвал эту историю "трагедией бедных женщин", добавив, впрочем, что ситуация с Вайнштейном не должна стать началом охоты на ведьм, при которой любой мужчина может быть обвинен в домогательствах за то, что подмигнул понравившейся женщине.
От знаменитого и влиятельного Вайнштейна отвернулись коллеги и государственные деятели в разных странах: его лишили членства в Британской академии кино и телевидения (BAFTA), начали процесс исключения из Гильдии продюсеров Америки.
Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 15 октября о том, что продюсер будет лишен ордена Почетного легиона. В канцелярии ордена заявили, что решение будет принято после окончательного вердикта суда.
Режиссер Квентин Тарантино, который работал с Вайнштейном во время съемок "Криминального чтива", признался, что давно знал о сексуальных домогательствах продюсера.
"Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал", — констатировал режиссер. Тем не менее, по его словам, он полагал, что речь идет о единичных случаях домогательств и что у него не сложилась целостная картина происходящего
Какой была реакция близких продюсера?
Супруга продюсера Джорджина Чапман через пять дней после публикации скандального материала подала на развод с Вайнштейном и рассказала британской газете The Sun, что ее "сердце стонет от боли за всех пострадавших от непростительных действий" ее мужа. Чапман заявила, что решила оставить продюсера, чтобы не иметь ничего общего со скандалом, и сосредоточиться на воспитании их маленьких детей.
В ответ Вайнштейн заявил, что этот скандал разрушил его брак.
По решению совета директоров The Weinstein Company Харви Вайнштейна уволили из компании, хотя он является ее совладельцем. Об этом сообщил брат Харви, второй совладелец компании Боб Вайнштейн. Сама компания может в ближайшее время сменить название, чтобы не ассоциироваться со скандалом.
Что говорил по поводу обвинений сам Вайнштейн?
Сразу после скандальной статьи в The New York Times журнал The Hollywood Reporter опубликовал заявление адвоката Вайнштейна Чарльза Хардера о том, что продюсер будет подавать на газету в суд.
"Газета сегодня опубликовала ложную и дискредитирующую информацию о Харви Вайнштейне", — сказал адвокат.
Тем не менее позже Харви Вайнштейн принес извинения пострадавшим актрисам и сказал, что "старается исправиться".
11 октября в службу 911 Лос-Анджелеса позвонила старшая дочь Вайнштейна Реми и сказала, что ее отец находится в глубокой депрессии и думает о самоубийстве. Через несколько часов продюсер вышел во двор дома дочери, где дежурили папарацци, и обратился к ним, заявив, что старается держаться. Видеозапись этого момента опубликовал сайт TMZ.
На вопрос папарацци о том, как он себя чувствует, Харви Вайнштейн ответил: "Я не в порядке, ребята, мне нужна помощь. Каждый может совершить ошибку, но я надеюсь на второй шанс". Вайнштейн также жаловался на физическое недомогание, а в течение последних месяцев он использовал ходунки из-за проблем со спиной.
Как развивался скандал?
25 мая 2018 года продюсер был задержан властями США. К тому моменту с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин и несколько жертв публично обвинили Вайнштейна в изнасиловании. Позже его освободили под залог $1 млн. Судебные слушания начались 5 июня того же года, там он заявил о своей невиновности в изнасиловании и других преступлениях на сексуальной почве.
Между тем адвокат Элизабет Феган, подавшая коллективный иск против Вайнштейна от лица потерпевших, 3 ноября заявила, что почти тысяча женщин могла оказаться в числе пострадавших от домогательств продюсера Харви Вайнштейна. Режиссер Урсула Макфарлейн сняла документальный фильм Untouchable ("Неприкасаемый"), в российском прокате он вышел под названием "Быть Харви Вайнштейном", где герои фильма рассказывают о том, как стали жертвами домогательств американского продюсера.