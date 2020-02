Что нужно знать о скандале вокруг Харви Вайнштейна

Сразу после скандальной статьи в The New York Times журнал The Hollywood Reporter опубликовал заявление адвоката Вайнштейна Чарльза Хардера о том, что продюсер будет подавать на газету в суд.

"Газета сегодня опубликовала ложную и дискредитирующую информацию о Харви Вайнштейне", — сказал адвокат.

Тем не менее позже Харви Вайнштейн принес извинения пострадавшим актрисам и сказал, что "старается исправиться".

11 октября в службу 911 Лос-Анджелеса позвонила старшая дочь Вайнштейна Реми и сказала, что ее отец находится в глубокой депрессии и думает о самоубийстве. Через несколько часов продюсер вышел во двор дома дочери, где дежурили папарацци, и обратился к ним, заявив, что старается держаться. Видеозапись этого момента опубликовал сайт TMZ.

На вопрос папарацци о том, как он себя чувствует, Харви Вайнштейн ответил: "Я не в порядке, ребята, мне нужна помощь. Каждый может совершить ошибку, но я надеюсь на второй шанс". Вайнштейн также жаловался на физическое недомогание, а в течение последних месяцев он использовал ходунки из-за проблем со спиной.