Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Гильдии продюсеров Америки выступили за исключение Вайнштейна из-за секс-скандала

Общество
17 октября, 1:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, октября. /ТАСС

Издание Hollywood Reporter приводит заявление двух президентов гильдии - продюсеров Гари Лучези и Лори Маккрири

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Руководящий совет Гильдии продюсеров Америки проголосовал в понедельник за то, чтобы начать процесс исключения из ее рядов Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.

Издание приводит заявление двух президентов гильдии - продюсеров Гари Лучези и Лори Маккрири. В тексте говорится, что данное решение было поддержано единогласно всеми членами ассоциации. При этом отмечается, что "Вайнштейну будет дана возможность дать ответ 6 ноября 2017 года перед тем, как гильдия примет окончательное решение". На данный момент продюсер еще не лишился членства в организации.

В заявлении также сообщается, что руководство гильдии намерено создать в ее структуре специальную комиссию по выявлению и пресечению сексуальных домогательств. Главы организации подчеркивают, что намерены самым решительным образом наказывать членов гильдии за подобное.

В начале этого месяца газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, в которых работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Позже журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным газеты The New York Times, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998). Компания Miramax Films ("Мирамакс филмс"), сооснователем которой является продюсер, в частности, работала над культовым фильмом Тарантино "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Джоли, Анджелина
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино
3
Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на Мальте
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
6
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
7
Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государством
Темы дня
Новости партнеров
Реклама