СМИ: в Гильдии продюсеров Америки выступили за исключение Вайнштейна из-за секс-скандала

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НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Руководящий совет Гильдии продюсеров Америки проголосовал в понедельник за то, чтобы начать процесс исключения из ее рядов Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.
Издание приводит заявление двух президентов гильдии - продюсеров Гари Лучези и Лори Маккрири. В тексте говорится, что данное решение было поддержано единогласно всеми членами ассоциации. При этом отмечается, что "Вайнштейну будет дана возможность дать ответ 6 ноября 2017 года перед тем, как гильдия примет окончательное решение". На данный момент продюсер еще не лишился членства в организации.
В заявлении также сообщается, что руководство гильдии намерено создать в ее структуре специальную комиссию по выявлению и пресечению сексуальных домогательств. Главы организации подчеркивают, что намерены самым решительным образом наказывать членов гильдии за подобное.
В начале этого месяца газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, в которых работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Позже журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным газеты The New York Times, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.
Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998). Компания Miramax Films ("Мирамакс филмс"), сооснователем которой является продюсер, в частности, работала над культовым фильмом Тарантино "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).