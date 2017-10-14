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CNN: обвиняемый в домогательствах продюсер исключен из Американской академии киноискусств

Общество
14 октября, 23:37 дата обновления: 15 октября, 0:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, октября. /ТАСС

Продюсера могут также лишить французского ордена Почетного легиона, кавалером которого он является с 2012 года

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ТАСС, 14 октября. Обвиняемый в сексуальных домогательствах американский продюсер Харви Вайнштейн исключен из состава Американской академии киноискусств, присуждающей премии "Оскар". Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на решение, принятое в субботу по итогам внеочередного заседания совета 54 управляющих академии. Среди них - режиссер Стивен Спилберг, актеры Том Хэнкс, Вупи Голдберг и Кэтлин Кеннеди.

В назидание остальным

Академия дала ясно понять, что с позором изгоняет из своих рядов продюсера в назидание тем, кто рискнет поступить как он. "Совет управляющих Американской академии киноискусств встретился сегодня, чтобы обсудить обвинения, выдвинутые против Харви Вайнштейна, и большинством - более двух третей - голосов выступил за его немедленное исключение из состава академии. Мы не просто отгораживаемся от человека, который своим поведением более не заслуживает уважения своих коллег, но и посылаем сигнал. Этот сигнал говорит о том, что эра умышленного игнорирования и постыдного пособничества хищническому поведению на сексуальной почве в нашей киноиндустрии завершена", - процитировала телекомпания заявление академии.

На официальном сайте оно пока не опубликовано.

"Подобному поведению больше нет места в нашем обществе. С этой мыслью совет управляющих продолжит работу над стандартами поведения, являться образцами которого в дальнейшем следует каждому члену академии", - говорится в документе.

Меры наказания

Руководство академии также могло публично осудить Вайнштейна или временно приостановить его членство. В уставе прописаны меры наказания провинившегося киноакадемика. "Любой член академии может быть временно лишен членства или исключен по конкретной причине советом управляющих. Такое решение требует голосов не менее двух третей управляющих", - говорится в уставе организации, насчитывающей более 6 тыс. человек.

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За 90 лет существования Американская академия киноискусств прибегла к исключению из своих рядов только один раз. Актер Кармине Кариди был наказан таким образом за то, что направленные ему для просмотра и рецензии копии фильмов были незаконно выложены в интернет.

Лишение ордена Почетного легиона

В субботу агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Вайнштейн может быть лишен французского ордена Почетного легиона, кавалером которого он является с 2012 года. 

"Президент Франции начал обсуждение этого случая с канцелярией Великого магистра ордена Почетного легиона. После дискуссии будет принято окончательное решение. Глава государства считает такое поведение противоречащим чести", - приводит агентство слова представителя главы французского государства.

Вайнштейн стал кавалером ордена Почетного легиона в 2012 году за участие в создании фильма "Артист" (The Artist, 2011) французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Награду ему вручил (на тот момент) президент Франции Николя Саркози. Орден Почетного легиона присуждается за выдающиеся военные и гражданские заслуги, на сегодняшний день его членами являются более 95 тыс. человек, несколько тысяч из них - граждане других стран. В 2004 году королева Великобритании вручила продюсеру орден Британской империи за вклад в британскую киноиндустрию.

Скандал вокруг оскароносца

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет преследовал сотрудниц фирм, где он работал, добиваясь близости в обмен на содействие в карьерном росте. По данным издания, жертвами домогательств стали в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Кроме того, несколько женщин, включая актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоун, обвинили Вайнштейна в изнасиловании. Сам продюсер все обвинения отвергает.

65-летний Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998).

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