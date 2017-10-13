WSJ: продюсерскую кинокомпанию Харви Вайнштейна могут закрыть или продать

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Американская продюсерская кинокомпания Weinstein Company, сооснователем которой является Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах и изнасиловании, рассматривает возможность своей продажи или закрытия. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, совет директоров компании после увольнения из нее Вайнштейна проводит переговоры с потенциальными покупателями. Как отмечает издание, изначально не исключалось, что Weinstein Company может продолжить существовать под другим именем, однако такой вариант более не рассматривается.

Кроме того, не исключается, что компания может быть закрыта, сообщает газета. В таком случае, по ее данным, права на фильмы и сериалы, которыми владеет Weinstein Company, будут распроданы по частям. Окончательного решения о дальнейшей судьбе продюсерской компании пока не принято.

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Харви Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. По данным издания, жертвами домогательств стали в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Кроме того, несколько женщин, включая актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоун, обвинили Вайнштейна в изнасиловании.