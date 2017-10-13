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Тарантино шокирован скандалом с продюсером Вайнштейном

Общество
13 октября, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Режиссер обещал сделать публичное заявление по этому поводу

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Американский кинорежиссер Квентин Тарантино поражен скандалом, в центре которого оказался его друг, продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в сексуальных домогательствах. Заявление кинодеятеля разместила в четверг на своей официальной странице в Twitter актриса Эмбер Тэмблин.

По ее словам, после совместного ужина с такой просьбой к ней обратился сам режиссер, который, как она отметила, является ее другом.

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"На протяжении всей последней недели я был поражен и убит горем в связи с откровениями, которые стали известны о моем друге последних 25 лет Харви Вайнштейне. Мне понадобится еще несколько дней на то, чтобы справиться с болью, эмоциями, гневом и воспоминаниями, после чего я сделаю публичное заявление по этому поводу", - говорится в сообщении.

Как отмечает газета Los Angeles Times, Вайнштейн продюсировал через компании Miramax Films и Weinstein Company все киноленты Тарантино с 1994 года, когда на экраны вышла картина "Криминальное чтиво".

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Во вторник журнал New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным газеты The New York Times, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией Тарантино "Убить Билла" и серией фильмов "Крик". Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир".

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