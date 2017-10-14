Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боб Вайнштейн отрицает передачу компромата о домогательствах брата к женщинам газете NYT

Общество
14 октября, 19:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, октября. /ТАСС

В интервью Hollywood Reporter он заявил, что не знал о масштабах действий своего старшего брата Харви. Кроме того, Боб Вайнштейн сообщил, что за последние пять лет общался с ним не более 10 раз

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Младший брат обвиняемого в сексуальных домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна заявил, что не знал о том, до каких низостей тот опустился. Об этом Боб Вайнштейн заявил в опубликованном в субботу интервью журналу Hollywood Reporter.

Он сказал, что "лично общался [со старшим братом] от силы 10 раз за последние пять лет". "Я не мог больше переносить его обман, ложь и отношение к окружающим", - продолжал Боб, уточнив, что "хотел существовать и работать отдельно" от Харви. "Таким образом мы занимались двумя раздельными направлениями [бизнеса]", - пояснил он.

Смотрите также

Продюсер "Убить Билла" и "Крика" уволен после обвинений в домогательствах

ABC: Харви Вайнштейн пройдет курс лечения от сексуальной зависимости

СМИ: обвиненный в домогательствах продюсер винит в своих бедах младшего брата

Жена обвиненного в домогательствах американского продюсера уходит от него

"Я на самом деле был в курсе того, что Харви волочится за каждой женщиной на своем пути. Его поведение было для меня отвратительно, однако это все, о чем я знал. Я его неоднократно спрашивал, почему он постоянно жульничает. Это было очевидно, но я не находился с ним в комнате [чтобы видеть, что именно происходило между ним и женщинами]", - настаивал Боб Вайнштейн.

Он категорически отрицал, что именно он тайно передал компрометирующие старшего брата сведения газете The New York Times. 8 октября совет директоров Weinstein Company принял решение об увольнении одного из ее основателей и руководителей Харви Вайнштейна. Боб также вместе с братом основал киностудию Miramax Films и самостоятельно Dimension Films.

На прошлой неделе The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным The New York Times, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн-старший в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998). Компания Miramax Films, в частности, работала над фильмом Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Джоли, Анджелина
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве националисты проводят марш по случаю годовщины образования повстанческой армии
2
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
3
Путин открыл новый участок трассы Р-23 под Петербургом
4
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
5
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
6
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
7
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама