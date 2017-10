Боб Вайнштейн отрицает передачу компромата о домогательствах брата к женщинам газете NYT

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Младший брат обвиняемого в сексуальных домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна заявил, что не знал о том, до каких низостей тот опустился. Об этом Боб Вайнштейн заявил в опубликованном в субботу интервью журналу Hollywood Reporter.

Он сказал, что "лично общался [со старшим братом] от силы 10 раз за последние пять лет". "Я не мог больше переносить его обман, ложь и отношение к окружающим", - продолжал Боб, уточнив, что "хотел существовать и работать отдельно" от Харви. "Таким образом мы занимались двумя раздельными направлениями [бизнеса]", - пояснил он.

"Я на самом деле был в курсе того, что Харви волочится за каждой женщиной на своем пути. Его поведение было для меня отвратительно, однако это все, о чем я знал. Я его неоднократно спрашивал, почему он постоянно жульничает. Это было очевидно, но я не находился с ним в комнате [чтобы видеть, что именно происходило между ним и женщинами]", - настаивал Боб Вайнштейн.

Он категорически отрицал, что именно он тайно передал компрометирующие старшего брата сведения газете The New York Times. 8 октября совет директоров Weinstein Company принял решение об увольнении одного из ее основателей и руководителей Харви Вайнштейна. Боб также вместе с братом основал киностудию Miramax Films и самостоятельно Dimension Films.

На прошлой неделе The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным The New York Times, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн-старший в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998). Компания Miramax Films, в частности, работала над фильмом Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).