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Жена обвиненного в домогательствах американского продюсера уходит от него

Общество
11 октября, 4:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, октября. /ТАСС

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапмен поженились в 2007 году

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Супруга американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, решила расстаться с мужем. Об этом 41-летняя дизайнер Джорджина Чапмен сообщила во вторник журналу People.

"Мое сердце разрывается на части из-за всех женщин, которые перенесли страшную боль из-за подобных непростительных действий. Я решила покинуть своего мужа", - приводит издание официальное заявление, полученное от Чапмен.

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"Главным моим приоритетом является уход за моими молодыми детьми. Я прошу СМИ уважать мое право на неприкосновенность личной жизни", - добавила она. 65-летний Вайнштейн и Чапмен поженились в 2007 году. У них двое детей - семилетняя Индиа Перл и 4-летний Дэшиелл Макс Роберт.

На прошлой неделе газета New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Во вторник журнал The New Yorker  сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По информации издания, жертвами домогательств стали актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

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