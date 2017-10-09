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AP: голливудская компания сменит название в связи с обвинениями в адрес своего основателя

Общество
9 октября, 23:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, октября. /ТАСС

По данным осведомленного источника, имя Харви Вайнштейна будет убрано также из названий нескольких телевизионных проектов

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НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Продюсерская кинокомпания Weinstein Company сменит название после того, как совет директоров компании принял решение об увольнении одного из ее основателей и руководителей Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

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По словам источника, на смену названия потребуется определенное время, но это случится. Кроме того, имя Вайнштейна будет убрано из названий нескольких проектов на телевидении.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998). Продюсер также является сооснователем компании Miramax Films. Она, в частности, работала над культовым фильмом Тарантино "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).

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