AP: голливудская компания сменит название в связи с обвинениями в адрес своего основателя

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Продюсерская кинокомпания Weinstein Company сменит название после того, как совет директоров компании принял решение об увольнении одного из ее основателей и руководителей Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, на смену названия потребуется определенное время, но это случится. Кроме того, имя Вайнштейна будет убрано из названий нескольких проектов на телевидении.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998). Продюсер также является сооснователем компании Miramax Films. Она, в частности, работала над культовым фильмом Тарантино "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).