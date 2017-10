CNN: Хиллари Клинтон осудила поведение кинопродюсера, умолчав о его роли донора демократов

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон осудила обвиненного в сексуальных домогательствах известного американского продюсера Харви Вайнштейна, однако обошла молчанием его роль в качестве одного из крупнейших доноров ее Демократической партии и предвыборной кампании прошлого года. Эту деталь подметила во вторник телекомпания CNN, излагая заявление для прессы, распространенное представителем Клинтон Ником Мерриллом.

"Я была шокирована и потрясена откровениями о Харви Вайнштейне. Поведение, описанное женщинами, которые [не стали больше молчать] и выступили вперед, нетерпимо. Мужество и смелость этих женщин крайне важны, чтобы положить конец подобному поведению", - говорится в заявлении Хиллари Клинтон.

CNN обратила внимание на то, что данное заявление последовало с явной задержкой, так как скандал вокруг продюсера вспыхнул еще на прошлой неделе. Клинтон обошла эту тему молчанием в понедельник, выступая в штате Калифорния в течение полутора часов на презентации, посвященной выходу в свет своей книги, пишет телекомпания.

По ее сведениям, Хиллари и ее мужа бывшего президента США Билла Клинтона связывают с Вайнштейном давние узы. Так, продюсер выполнял роль посредника между звездами Голливуда и шоу-бизнеса во время предвыборной гонки в США в 2016 году. В период с 1990 по 2016 годы он собрал добровольных пожертвований на общую сумму около 1,5 млн долларов, в том числе на нужды предвыборной кампании бывшей первой леди, уточняет CNN, ссылаясь на данные негосударственного исследовательского Центра за отзывчивую политику (Center for Responsive Politics).

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным газеты, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998). Компания Miramax Films, сооснователем которой является продюсер, в частности, работала над культовым фильмом Тарантино "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).