Американского продюсера Харви Вайнштейна лишат французского ордена Почетного легиона

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре громкого скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, будет лишен французского ордена Почетного легиона, кавалером которого он стал в 2012 году. Об этом сообщил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в эфире телеканала TF1.

"Я инициировал процедуру, чтобы отозвать его орден Почетного легиона. Я попросил канцлера ордена начать дисциплинарную процедуру, определенное решение будет принято", - сказал французский президент.

При этом Макрон напомнил, что Вайнштейн, "будучи иностранным гражданином, не является [полноправным] членом ордена" Почетного легиона. "Он получил эту награду, но я хочу, учитывая, что его действия порочат честь, чтобы мы сделали выводы", - указал он.

Вайнштейн стал кавалером ордена Почетного легиона в 2012 году за участие в создании фильма "Артист" (The Artist, 2011) французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Награду ему вручил (на тот момент) президент Франции Николя Саркози. Орден Почетного легиона присуждается за выдающиеся военные и гражданские заслуги, на сегодняшний день его членами являются более 95 тыс. человек, несколько тысяч из них - граждане других стран. В 2004 году королева Великобритании вручила продюсеру орден Британской империи за вклад в британскую киноиндустрию.