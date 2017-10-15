Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американского продюсера Харви Вайнштейна лишат французского ордена Почетного легиона

Общество
15 октября, 22:46 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 15, октября. /ТАСС

Как сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, он уже инициировал процедуру

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре громкого скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, будет лишен французского ордена Почетного легиона, кавалером которого он стал в 2012 году. Об этом сообщил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в эфире телеканала TF1.

Смотрите также

CNN: обвиняемый в домогательствах продюсер исключен из Американской академии киноискусств

WSJ: продюсерскую кинокомпанию Харви Вайнштейна могут закрыть или продать

ABC: Харви Вайнштейн пройдет курс лечения от сексуальной зависимости

Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу обвинили в домогательствах известного продюсера

"Я инициировал процедуру, чтобы отозвать его орден Почетного легиона. Я попросил канцлера ордена начать дисциплинарную процедуру, определенное решение будет принято", - сказал французский президент.

При этом Макрон напомнил, что Вайнштейн, "будучи иностранным гражданином, не является [полноправным] членом ордена" Почетного легиона. "Он получил эту награду, но я хочу, учитывая, что его действия порочат честь, чтобы мы сделали выводы", - указал он.

Вайнштейн стал кавалером ордена Почетного легиона в 2012 году за участие в создании фильма "Артист" (The Artist, 2011) французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Награду ему вручил (на тот момент) президент Франции Николя Саркози. Орден Почетного легиона присуждается за выдающиеся военные и гражданские заслуги, на сегодняшний день его членами являются более 95 тыс. человек, несколько тысяч из них - граждане других стран. В 2004 году королева Великобритании вручила продюсеру орден Британской империи за вклад в британскую киноиндустрию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Саркози, Николя Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером Австрии
3
Станцию скорой помощи в Лобне проверят в связи со смертью актера Марьянова
4
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
5
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
6
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
7
Источник: смерть актера Марьянова не носит криминального характера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама