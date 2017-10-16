Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вуди Аллен опасается "охоты на ведьм" по следам скандала с продюсером Вайнштейном

Общество
16 октября, 3:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, октября. /ТАСС

Режиссер дал понять, что был наслышан о наклонностях продюсера, но не воспринимал слухи серьезно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вуди Аллен

Вуди Аллен

© EPA/JULIEN WARNAND

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Скандал вокруг обвиняемого в сексуальных домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна не должен спровоцировать атмосферу "охоты на ведьм" в Голливуде. С таким предупреждением выступил в воскресенье в интервью вещательной корпорации Би-би-си известный американский кинорежиссер Вуди Аллен.

"Вся история с Харви Вайнштейном глубоко печальна для всех замешанных в нее. Она трагична для женщин, которых она затрагивает, и печальна для Харви, жизнь которого теперь пошла наперекосяк", - заметил Аллен.

Он дал понять, что был наслышан о наклонностях продюсера, но не воспринимал слухи серьезно: "Никто и никогда со всей серьезностью не рассказывал мне подобных ужасов. Да никто бы и не стал говорить об этом серьезно. Все же видят, что я интересуюсь съемками своих картин".

Смотрите также

Американского продюсера Харви Вайнштейна лишат французского ордена Почетного легиона

СМИ: Опра Уинфри не поддерживает Харви Вайнштейна, но готова взять у него интервью

Тарантино шокирован скандалом с продюсером Вайнштейном

Режиссер предрекает изменения к лучшему в Голливуде, но предупреждает против перегибов со стороны блюстителей нравов. "Нам же не хочется создание атмосферы "охоты на ведьм", при которой каждому парню, мигнувшему женщине на работе, неожиданно приходится обращаться к адвокату за защитой. Это тоже неправильно. Но определенно мы все надеемся на то, что подобные ситуации следует обращать на пользу людям, но не оставлять в прошлом в качестве грустного и трагического эпизода", - пояснил Аллен.

В 1992 году в семье режиссера и актрисы Мии Фэрроу разгорелся скандал вокруг ее приемной дочери Сун Чжи и ее отношений с Алленом. Впоследствии Сун Чжи и Аллен поженились и сами удочерили двух девочек. Сама же Миа Фэрроу усыновила в общей сложности 10 детей из разных стран.

Скандал с Вайнштейном

На прошлой неделе газета The New York Times (NYT) опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте.

Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным NYT, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998).

В субботу Харви Вайнштейн был исключен из состава Американской академии киноискусств, присуждающей премии "Оскар".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аллен, Вуди
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: смерть актера Марьянова не носит криминального характера
2
Умер актер Дмитрий Марьянов
3
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человек
4
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
5
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
6
Станцию скорой помощи в Лобне проверят в связи со смертью актера Марьянова
7
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама