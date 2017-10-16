Вуди Аллен опасается "охоты на ведьм" по следам скандала с продюсером Вайнштейном

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Скандал вокруг обвиняемого в сексуальных домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна не должен спровоцировать атмосферу "охоты на ведьм" в Голливуде. С таким предупреждением выступил в воскресенье в интервью вещательной корпорации Би-би-си известный американский кинорежиссер Вуди Аллен.

"Вся история с Харви Вайнштейном глубоко печальна для всех замешанных в нее. Она трагична для женщин, которых она затрагивает, и печальна для Харви, жизнь которого теперь пошла наперекосяк", - заметил Аллен.

Он дал понять, что был наслышан о наклонностях продюсера, но не воспринимал слухи серьезно: "Никто и никогда со всей серьезностью не рассказывал мне подобных ужасов. Да никто бы и не стал говорить об этом серьезно. Все же видят, что я интересуюсь съемками своих картин".

Режиссер предрекает изменения к лучшему в Голливуде, но предупреждает против перегибов со стороны блюстителей нравов. "Нам же не хочется создание атмосферы "охоты на ведьм", при которой каждому парню, мигнувшему женщине на работе, неожиданно приходится обращаться к адвокату за защитой. Это тоже неправильно. Но определенно мы все надеемся на то, что подобные ситуации следует обращать на пользу людям, но не оставлять в прошлом в качестве грустного и трагического эпизода", - пояснил Аллен.

В 1992 году в семье режиссера и актрисы Мии Фэрроу разгорелся скандал вокруг ее приемной дочери Сун Чжи и ее отношений с Алленом. Впоследствии Сун Чжи и Аллен поженились и сами удочерили двух девочек. Сама же Миа Фэрроу усыновила в общей сложности 10 детей из разных стран.

Скандал с Вайнштейном

На прошлой неделе газета The New York Times (NYT) опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте.

Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным NYT, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998).

В субботу Харви Вайнштейн был исключен из состава Американской академии киноискусств, присуждающей премии "Оскар".