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Тарантино заявил, что знал о преступлениях Харви Вайнштейна

Общество
20 октября, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Продюсера обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасилованиях

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Квентин Тарантино

Квентин Тарантино

© Photo by Charles Sykes/Invision/AP

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Режиссер Квентин Тарантино знал о домогательствах к женщинам со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

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Об этом создатель "Криминального чтива" (Pulp Fiction, 1994) и дилогии "Убить Билла" (Kill Bill) заявил в опубликованном в четверг интервью газете The New York Times.

"Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал. Это не были обычные слухи и сплетни, что-то второразрядное. Я знал, что он сделал кое-что из этого", - рассказал Тарантино.

Издание называет режиссера "наиболее связанным с Вайнштейном во всем Голливуде". 65-летний Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе над культовыми лентами Тарантино.

Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. От его действий пострадали более 40 женщин - от звезд Голливуда и сценаристов до манекенщиц и костюмеров. Некоторые из них обратились в полицию.

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