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В Совфеде приветствуют разъяснения пленума ВС РФ о наказании за репосты

Глава комитета СФ Андрей Клишас напомнил, слова Путина о том, что судебная практика по таким делам должна находиться в поле зрения общественности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в верхней палате приветствуют постановление пленума Верховного суда РФ, разъясняющее законодательство о возбуждении уголовных дел по фактам размещения экстремистских материалов в интернете.

"Совет Федерации всегда приветствовал использование таких гибких способов корректировки правоприменительной практики, как постановления пленума Верховного суда", - цитирует в четверг сенатора его пресс-служба.

В связи с этим Клишас напомнил и слова президента РФ Владимира Путина, что "судебная, правоприменительная практика" по делам об экстремизме "должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться".

В четверг пленум Верховного суда РФ принял новое постановление, разъясняющее, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов. В постановлении отмечается, что сами по себе лайки и репосты, даже экстремистской информации, не могут стать поводом для возбуждения уголовного дела без установления мотива. Разместивший экстремистскую информацию должен осознавать свои действия и иметь цель возбудить ненависть или вражду. Кроме того, должна учитываться и опасность деяния, а также личность привлекаемого к ответственности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКлишас, Андрей Александрович
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