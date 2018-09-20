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Крушение российского Ил-20 в Сирии

Погибшего в сбитом Ил-20 Владимира Яковлева похоронят в Вязьме

Пресс-секретарь администрации Вяземского района Елена Давыдова отметила, что родным погибшего окажут необходимую помощь

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Родственники веннослужащего Владимира Яковлева, который погиб при крушении самолета Ил-20 над Средиземным морем около берегов Сирии, решили похоронить его в городе Вязьма Смоленской области, где живет его семья. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-секретарь администрации Вяземского района Елена Давыдова.

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"Конечно, помощь семье [Владимира Яковлева] будет оказана. В настоящее время подбирается место на кладбище, так как семья погибшего отказалась хоронить его с другими летчиками в Мытищах. В настоящее время родственники находятся на экспертизе опознания. Как нам сказали, процедура займет не меньше недели", - сказала Давыдова.

По данным местных СМИ, Владимиру Яковлеву было 48 лет, у него взрослый сын.

Ранее сообщалось, что на борту Ил-20 находился еще один уроженец Смоленской области - 25-летний Виктор Квасенков. Власти поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района также обещали оказать помощь родителям погибшего и сообщили, что его отец также уехал в Подмосковье на опознание.

17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным Минобороны РФ, он исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже в оборонном ведомстве сообщили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным министерства, израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. При этом они преднамеренно пошли на эту провокацию, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Теги
РоссияСмоленская областьКрушение российского Ил-20 в Сирии
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