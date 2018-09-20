Погибшего в сбитом Ил-20 Владимира Яковлева похоронят в Вязьме

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Родственники веннослужащего Владимира Яковлева, который погиб при крушении самолета Ил-20 над Средиземным морем около берегов Сирии, решили похоронить его в городе Вязьма Смоленской области, где живет его семья. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-секретарь администрации Вяземского района Елена Давыдова.

"Конечно, помощь семье [Владимира Яковлева] будет оказана. В настоящее время подбирается место на кладбище, так как семья погибшего отказалась хоронить его с другими летчиками в Мытищах. В настоящее время родственники находятся на экспертизе опознания. Как нам сказали, процедура займет не меньше недели", - сказала Давыдова.

По данным местных СМИ, Владимиру Яковлеву было 48 лет, у него взрослый сын.

Ранее сообщалось, что на борту Ил-20 находился еще один уроженец Смоленской области - 25-летний Виктор Квасенков. Власти поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района также обещали оказать помощь родителям погибшего и сообщили, что его отец также уехал в Подмосковье на опознание.

17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным Минобороны РФ, он исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже в оборонном ведомстве сообщили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным министерства, израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. При этом они преднамеренно пошли на эту провокацию, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.